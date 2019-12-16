16.12.2019 - 07:50 |
Anlamlı ziyaret
Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kurum ve STK Hizmet Birimi’yle, Şişli’deki merkez binasında buluştu.
Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kurum ve STK Hizmet Birimi’yle, Şişli’deki merkez binasında buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle bağ oluşturmayı amaçlanan toplantıda, gelecek projeler ve yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu. Etkinlik sonunda belediye yetkilileri, dernek başkanı Canan Göztepe’ye saat ve fincan takımı takdim etti.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.