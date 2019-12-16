Anlamlı ziyaret

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kurum ve STK Hizmet Birimi’yle, Şişli’deki merkez binasında buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle bağ oluşturmayı amaçlanan toplantıda, gelecek projeler ve yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu. Etkinlik sonunda belediye yetkilileri, dernek başkanı Canan Göztepe’ye saat ve fincan takımı takdim etti.