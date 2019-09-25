25.09.2019 - 07:50 |
‘Anneliğe hazırım!’
Begüm Kütük, Billur Kalkavan’ın “Anne olmak matah bir şey değil” sözleriyle ilgili konuştu.
1.5 yıl önce bebeğini kaybeden oyuncu, “Herkesin fikrine saygı duymak lazım. Eşimle 14 yıldır beraberiz. Birbirimizi çok seviyoruz. İkimizin meyvesi olmasını tercih ederim. Kendimi anneliğe hazır hissediyorum” açıklamasını yaptı.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!