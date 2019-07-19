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19.07.2019 - 11:59

Annesine olan benzerliği dikkat çekti

İngiliz oyuncu, model ve tasarımcı Elizabeth Hurley'in oğlu Damian da annesinin izinden gidiyor. 17 yaşındaki Damian, bir kozmetik firmasının reklam filminde oynadı. Uzun saçları, mavi gözleri ve yüz ifadesiyle annesine olan benzerliği dikkat dudak uçuklattı.

Annesine olan benzerliği dikkat çekti

Damian Hurley, annesinin ABD'li iş insanı Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya geldi. Ancak biyolojik babası hayatının hiçbir döneminde onun yanında olmadı. Elizabeth Hurley tarafından büyütülen Damian Hurley'in çevresi de annesinin dostlarından oluşuyor.

Annesinin de rol aldığı 'Royals' dizisiyle oyunculuğa da adım atan Damian Hurley ile annesi, iki iyi dost gibi geçiniyor.

Hayatını oğluna adayan 54 yaşındaki Elizabeth Hurley, bir dergiye verdiği röportajda oğlunun hayatındaki en önemli erkek olduğunu söyledi. Damian'a aşırı tolerans gösterdiğini de belirten Hurley "Sanırım tek çocuk olduğu için" dedi.

Annesine olan benzerliği dikkat çekti

Annesine olan benzerliği dikkat çekti


Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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