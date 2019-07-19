Annesine olan benzerliği dikkat çekti

Damian Hurley, annesinin ABD'li iş insanı Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya geldi. Ancak biyolojik babası hayatının hiçbir döneminde onun yanında olmadı. Elizabeth Hurley tarafından büyütülen Damian Hurley'in çevresi de annesinin dostlarından oluşuyor.

Annesinin de rol aldığı 'Royals' dizisiyle oyunculuğa da adım atan Damian Hurley ile annesi, iki iyi dost gibi geçiniyor.

Hayatını oğluna adayan 54 yaşındaki Elizabeth Hurley, bir dergiye verdiği röportajda oğlunun hayatındaki en önemli erkek olduğunu söyledi. Damian'a aşırı tolerans gösterdiğini de belirten Hurley "Sanırım tek çocuk olduğu için" dedi.







