Arabesk modası

Bir dönem şöhreti yakalamak için Anadolu’nun dört bir yanından gelen insanların hikâyeleriyle, öykülere ve filmlere konu olan Unkapanı Plakçılar Çarşısı yeni adıyla İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) bu kez bir defileye sahne oldu. Çarşı, Sudi Etuz markasının tasarımcısı Şansım Adalı’nın daha önce bir dergi için kendi tasarımlarıyla yapılmış bir moda çekiminden esinlenilerek bu kez podyuma dönüştürüldü. Markanın ilkbahar-yaz 2020 koleksiyonun tanıtıldığı defilede modellere bir kedi de eşlik etti