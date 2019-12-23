Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın keyifli anları

Arda Turan, 12 Mart 2018'de Aslıhan Doğan'la nikah masasına oturmuştu. Çift 26 Ekim'de de oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı.

Şimdilerde bir yaşını geçen minik Hamza Arda'nın babasıyla eğlenceli anları gündeme bomba gibi düştü. Baba oğulun videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti.

Küçük Hamza'nın babasının ‘pizza sever misin’ sorusuna ‘pizza’ cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Şu sıralar çift, ikinci bebeklerini bekliyor. Aslıhan Turan beş aylık hamile. Çocukları çok sevdiklerini her fırsatta söyleyen ikili daha önce, ‘Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti.