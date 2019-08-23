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HaberlerCadde‘As Bayrakları’ çıktı!
23.08.2019 - 07:50

‘As Bayrakları’ çıktı!

Simge’nin ‘As Bayrakları’ parçası tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

‘As Bayrakları’ çıktı!

Seçkin Süngüç yönetmenliğinde çekilen klipte şarkıcıya, 15 dansçı eşlik etti. Sosyal medya hesaplarından duyuru yapan Simge, “Pop müzik bitti diyenlere gelsin. Susturdum çaylakları” diyerek, iddiasını ortaya koydu.

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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