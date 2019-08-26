Asena: İlişkimizin 4.gününde 'kocam' diye kaydettim!

Asena eşi Hasan Dere ile kendisini Semiha Yankı'nın tanıştırdığını açıkladı. "Hasan'ı gördüğümde 'Çok yakışıklı ama kesin problemlidir' dedim. İlişkimizin 4. gününde Hasan'ı telefonuma 'Kocam' diye kaydettim. İlk görüşmemizde çocuklarımın babası olacağını biliyordum" şeklinde konuştu.



İşte o açıklamalar:













