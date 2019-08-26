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26.08.2019 - 13:05

Asena: İlişkimizin 4.gününde 'kocam' diye kaydettim!

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya katılan Asena, eşi Hasan Dere ile nasıl tanıştığını anlattı. Oryantal Asena ve eşi Hasan Dere, ilk kez televizyon yayınına birlikte katıldı ve samimi açıklamalarda bulundu.

Asena: İlişkimizin 4.gününde 'kocam' diye kaydettim!

Asena eşi Hasan Dere ile kendisini Semiha Yankı'nın tanıştırdığını açıkladı. "Hasan'ı gördüğümde 'Çok yakışıklı ama kesin problemlidir' dedim. İlişkimizin 4. gününde Hasan'ı telefonuma 'Kocam' diye kaydettim. İlk görüşmemizde çocuklarımın babası olacağını biliyordum" şeklinde konuştu.

İşte o açıklamalar:






26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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