Ashley Graham'den doğum öncesi çıplak poz

Anne olmak için gün sayan Ashley Graham, sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak çatlak izlerini gösteren ve nasıl beslendiği konusunda bilgiler veren Graham, doğuma günler kala objektiflerin karşısına geçti.

Eşi Justin Ervin'e çırılçıplak poz veren Graham'ın cesur karesine beğeni ve yorum yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Vogue dergisine verdiği röportajda hamileliğinde 22 kilo aldığını söyleyen model, "Bu hiç umurumda değil. Çünkü bu dönem kendimi çok iyi hissettiğim bir süreçti. Kadınlar kilolarını dert etmemeli, sadece bebeklerine odaklanmalı" demişti.

Ocak ayında doğum yapması planlanan Graham'ın bir oğlu olacak.