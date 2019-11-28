Aşık ve mutlu

Yılmaz Erdoğan’la 12 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene sonlandıran Belçim Bilgin, yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio hakkında ilk defa konuştu. Çok mutlu olduğunu

ifade eden oyuncu, “Herkese aşk diliyorum. Ne olur beni daha fazla utandırmayın” dedi.