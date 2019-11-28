28.11.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER
Aşık ve mutlu
Yılmaz Erdoğan’la 12 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene sonlandıran Belçim Bilgin, yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio hakkında ilk defa konuştu.
Yılmaz Erdoğan’la 12 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene sonlandıran Belçim Bilgin, yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio hakkında ilk defa konuştu. Çok mutlu olduğunu
ifade eden oyuncu, “Herkese aşk diliyorum. Ne olur beni daha fazla utandırmayın” dedi.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?