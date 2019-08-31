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HaberlerCaddeAşk sorusuna cevap vermedi ama... Adriana'nın fotoğraflarını hala kaldırmadı!
31.08.2019 - 00:02

Aşk sorusuna cevap vermedi ama... Adriana'nın fotoğraflarını hala kaldırmadı!

Adriana Lima'dan yakın zamanda ayrılan ve ünlü şarkıcı Simge Sağın ile aşk yaşadığı iddia edilen Metin Hara sorulara sessiz kaldı.

Aşk sorusuna cevap vermedi ama... Adriana'nın fotoğraflarını hala kaldırmadı!

Dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima ile yollarını ayıran ve yakın zamanda Simge Sağın ile aşk yaşadığı iddia edilen Metin Hara, sorulara yanıt vermekten çekindi. Sorular üzerine sessiz kalmayı tercih eden Hara'nın Sağın ile bir aydır gizli gizli buluştukları iddia ediliyordu.

İkilinin, birlikteliklerini şimdilik sadece yakın çevrelerine söyledikleri öğrenildi. Dört yıl birlikte olduğu aranjör Ozan Bayraşa’dan ayrılan şarkıcı ve yazarın, dışarıda buluşmaktan çekindikleri de söyleniyor. Hara’nın Instagram’dan Simge’yi takip etmesi, şarkıcının ise etmemesi dikkat çekiyor.

METİN HARA FOTOĞRAFI KALDIRMADI

Öte yandan Metin Hara, Instagram hesabından Adriana Lima'nın fotoğraflarını hala kaldırmadığı görüldü

Aşk sorusuna cevap vermedi ama... Adriananın fotoğraflarını hala kaldırmadı

 

30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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