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07.11.2019 - 12:47 |

Aslı Enver'e ayrılık yaradı! Keyfi yerinde

Geçen haftalarda şarkıcı Murat Boz'la bir kez daha ayrılan Aslı Enver, Instagram paylaşımıyla "keyfim yerinde" mesajı verdi.

Aslı Enver'e ayrılık yaradı! Keyfi yerinde

İki buçuk yıllık ilişkilerini 2018 yılında sonlandıran Aslı Enver ve Murat Boz, ayrılığa dayanamayıp yeniden barışmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yeniden ayrılan ikiliden Aslı Enver'in keyfi hayli yerinde görünüyor.

Murat Boz evliliğe sıcak bakmadığı için ayrıldığı iddia edilen ünlü çift hakkındaki bir diğer iddia ise Murat Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" demesiydi.

Aslı Enver'den göndermeler

Aslı Enver, zafer işareti yaparak poz verdiği fotoğrafında giydiği tişörtle çok konuşulmuştu. Enver'in tişörtünde yazan "Is the best love, self love" (En iyi aşk kendini sevmektir) sözü Murat Boz'a mesaj olarak yorumlanmıştı.

Aslı Envere ayrılık yaradı Keyfi yerinde

Ayrıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarını arttıran güzel oyuncu, merdivenlerde verdiği pozla adeta "Keyfim yerinde" mesajı verdi.

Aslı Envere ayrılık yaradı Keyfi yerinde

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