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02.11.2019 - 14:04 |

Aslıhan Doğan Turan: Arda'nın giyimine karışmam

Aslıhan Doğan Turan, Kansersiz Yaşam Derneği’nin Four Seasons Bosphorus’ta düzenlediği ‘Alışveriş Şenliği’nde annesinin açtığı standda satış yaptı.

Aslıhan Doğan Turan: Arda'nın giyimine karışmam

Modacılığa soyunan Aslıhan Doğan Turan, “Ben de kıyafet tasarladım, koleksiyon hazırladım. İki hafta sonra herkesin üzerinde göreceğiz” dedi.

"ZATEN ZEVKLİ GİYİNİYOR"
“Eşiniz Arda Turan’ı da siz mi giydiriyorsunuz?” sorusuna sosyetik güzel, “Hayır, onun kıyafetlerine hiç karışmıyorum. Çünkü zaten zevkli giyiniyor” yanıtını verdi. (Halil Kalmuk / Posta)

2 Kasım 2019 Magazin Bülteni2 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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