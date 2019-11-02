Aslıhan Doğan Turan: Arda'nın giyimine karışmam

Modacılığa soyunan Aslıhan Doğan Turan, “Ben de kıyafet tasarladım, koleksiyon hazırladım. İki hafta sonra herkesin üzerinde göreceğiz” dedi.

"ZATEN ZEVKLİ GİYİNİYOR"

“Eşiniz Arda Turan’ı da siz mi giydiriyorsunuz?” sorusuna sosyetik güzel, “Hayır, onun kıyafetlerine hiç karışmıyorum. Çünkü zaten zevkli giyiniyor” yanıtını verdi. (Halil Kalmuk / Posta)