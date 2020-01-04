Aslıhan Güner izin gününü arkadaşına ayırdı

Çekimleri Ordu'da devam eden 'Kuzey Yıldızı' dizisinin izin gününü İstanbul'da geçiren Aslıhan Güner, yakın arkadaşı Nilay Cafer ile birlikte AVM'de bir araya geldi. Yoğun bir tempoda çalışan başarılı oyuncu, izin günlerini ailesine ve yakın dostlarına ayırdığını söyledi.

Baş başa yemek yiyen ikili, uzun süren sohbet sonrası AVM'den ayrıldı.