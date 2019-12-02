Ata Demirer'i güldüren yorum

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ata Demirer, zaman zaman aile fertleriyle çekilmiş eski fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Geçtiğimiz gün de kardeşi Cenk ile deve üzerinde çekilmiş bir kareyi paylaşan Demirer, fotoğrafa “Biraderimle deveye hendek atlatıyoruz 83-84 Bodrum” notunu düştü. İki kardeşin karesine beğeni yağarken, ünlü komedyenin arkadaşı Refika Birgül’den ilginç bir yorum geldi.

İşte Demirer’i gülümseten o yorum: “A ben hep Cengo’yu senin küçük kardeşin sandım. Bu fotoğrafta öndeki sensin değil mi? Ne güzel anı, develeri olan bir memlekettik bir zamanlar”

Birgül'ün yorumuna gülen Ata Demirer ise “Öndeki Cenk küçük kardeş” yanıtını verdi.