30’uncu yıla özel kutlama

Mazda MX-5 Generations Fan Kulübü üyeleri, MX-5 Miata modelinin 30’uncu yılını ve sınırlı sayıda üretilen yeni versiyonunu özel partiyle kutladı

Japonya’nın dünyaca ünlü otomotiv devi Mazda’nın ilk kez 1989 yılında üretilen MX-5 Miata modelinin 30’uncu yaşını kutlama amacıyla sınırlı sayıda üretilen Mazda MX-5 30th Anniversary Edition modeli, özel bir davetle kutlandı. Mazda MX-5 Generations Fan Kulübü üyelerinin günler öncesinden hazırlıklarına başladıkları etkinliğe; Sinem Yıldırım, Günsel Ülkü, Şebnem Demir, Müge Karamızrak, Galip Bilgin, Saba Tümer ve Nazan Cihan katıldı.

600 adet üretilen ve Türkiye’de altı 6 adet bulanan modelin MX-5’in gün doğuşunu sembolize eden turuncu rengi, konukların beğenisi topladı. Konuklar, organizas-yonun yapıldığı Ortaköy Ruby’nin kapısında bulunan aracı da inceleme fırsatı buldu. Rıhtımda devam eden gecede, Mazda MX-5 şeklinde hazırlanan pasta, fan kulüp üyeleri tarafından kesildi.