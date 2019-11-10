Aşktan ilham aldı

Mirela Cerica, kendi adını taşıyan ilk koleksiyonunda, aşk, sanat ve seyahat kavramından ilham aldığını söyledi. Davete iş, cemiyet ve sanat dünyasından isimler ilgi gösterdi











Kendi adını taşıyan markasıyla moda dünyasına giriş yapan Mirela Cerica, ilk koleksiyonunu Pilevneli Galeri Dolapdere’deki davetle tanıttı. Modacı, organizasyonda tasarımlarının yanı sıra, Seul, Hong Kong, Ho Chi Minh, Hanoi, Antwerp, Gent, Brüksel, Paris, Berlin, Monako ve St.Tropez gibi şehirlerden seçtiği kıyafetleri de sergiledi.











Cerica, “Bu koleksiyonu oluştururken bana, aşk, sanat ve seyahat kavramı güç verdi. Uzun süredir hem iş hem de özel yaşamımdaki seyahat destinasyonlarım Kore, Hong Kong, Singapur, Hindistan ve Fas arasında yoğunlaştım. Tasarımları yaparken lokal esintilerden hiçbir zaman kopmadım” dedi. Organizasyona, Esra Civelek, Ezgi Apa, İdil Lüleci, Zeynep Bilgin, Aslı Hatemi ve Funda Filibeli gibi isimler katıldı.









Eda Kosif, Mihriban Sayın, Yöntem Akmen İnanç





Dilan Çiçek Deniz

