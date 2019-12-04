ÇOCUKLARA UMUT OLDULAR

UNICEF’in Türkiye’deki çalışmalarına destek amacıyla gerçekleşen UNICEF Umut Balosu’na; iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı

UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin düzenlediği UNICEF Umut Balosu, Raffles Otel’de gerçekleşti. Geliri UNICEF’in Türkiye’de yürüttüğü kapsayıcı eğitim çalışmalarına aktarılacak geceye; iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda tanıdık sima katıldı. Balo, ‘Her Çocuk İçin Sağlıklı Yaşam’ sponsoru CarrefourSA ve ‘Her Çocuk İçin Eğitim’ sponsoru Yalıkavak Marina desteğiyle yapıldı.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 30’uncu yılı kapsamında, çocuk haklarında sağlanan gelişmelere dikkat çekti. Zafer Kozanoğlu ve Berrin Zorlu’nun destek verdiği etkinliği, Oylum Talu gönüllü sunarken, Sitare Kalyoncuoğlu da ‘Umut Müzayedesi’nde görev aldı. Organizasyonda Yaşar sahne alarak, sevilen şarkılarını misafirler için seslendirdi.