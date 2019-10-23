Eşsiz deneyim

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Göktürk Kemer Country’deki Bol Pazar etkinliğinde, ‘country’ yaşamın tüm detayları bir araya geldi. Ev dekorasyon markaları, ahşap atölyeleri, doğal ahşap ürünler, yenilenebilir ve tasarruflu ısıtma sistemleri, Teksas burger, organik çiftlik ürünleri, country tarzı kahve, gurme çay ikramları ile çocuk atölyeleri, misafirlere benzersiz bir alışveriş deneyimi ve keyifli

vakit geçirme fırsatı sundu.

Minikler için, robotic ve kodlama ile sanat atölyeleri, kukla yapımı, açık alanda çuval ve ip çekme yarışmaları, pony’yle ilk binicilik deneyimi gibi birçok özel etkinlik sayesinde aileler, keyifli bir gün yaşadı. Alp Enerji, Extreme-Audio, Woongjin Eversky, Virbac mama, Holistica İstanbul, 40 Million Eyewear, Giallo Tea, Geo Koleji, Ender Lezzetler ve Atölye Artık’ın da aralarında bulunduğu markalarla açık havada muhteşem lezzetler, konukların iyi bir gün geçirmesini sağladı.