Geleneksel randevu

Moda Deniz Kulübü, geleneksel hale gelen ‘Cumhuriyet Balosu’yla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konuklarını bir araya getirdi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1935’te kurulan Moda Deniz Kulübü’nde geleneksel hale gelen ‘Cumhuriyet Balosu’, iş, sanat ve cemiyet hayatının tanıdık simalarını buluşturdu. Kulüp başkanı Teoman Taşpınar’ın ev sahipliğini yaptığı gecenin hazırlıkları iki ay sürdü. Tüm üyelerin davet edildiği kutlamaya; Slyvia-Kenan Magripli, Prof. Dr. Semih Tezcan, Osman Lakay, Seval Keman, Çevik Bir, Merih Gürkaynak ve Azade Toner de katıldı.

Kokteylle başlayan gecede, Uraz Kıvaner Orkestrası, Cumhuriyet dönemi şarkılarını ve türkülerini seslendirdi. Kulüp başkanı Taşpınar, 40 dakika süren konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlamına ve önemine vurgu yaptı. Daha sonra ise sahneyi devralan Çekirdek Kadro, güncel ve hareketli şarkılarıyla misafirleri eğlendirdi.