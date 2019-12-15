GELENEKSEL RESEPSİYON

Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği ve İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi’nin Yeni Yıl Resepsiyonu, ünlü isimlerden ilgi gördü

Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği ve İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi tarafından, İsviçre Başkon-solosluğu’nun da katılımıyla geleneksel hale getirilen Yeni Yıl Resepsiyonu, Shangri-La Bosphorus’ta yapıldı. Mehmet Yıldırımlı ve Arpat Şenocak ev sahipliğindeki davete; İsviçre İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni’nin yanı sıra, Beste-Mustafa Yurttaş, Ayşegül Kodal, Demet Erciyes, Burhan Öçal, Arhan Kayar, Shelly Ovadia, Zeynep Germen, Muriyel Hayriel, Suzan Bayazıt ve Fehmi Yaşar katıldı.

Gençliğin gücü adına gurur duyulacak projeleri hayata geçiren Toplum Gönüllüler Vakfı’nı (TOG) desteklemek amacıyla yapılan yeni yıl şans çekilişinde, konuklar anlamlı hediyeler kazanarak, keyifli anlar yaşadı.