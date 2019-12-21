Göbeklitepe buluşması

Yıldız Sarayı Vakfı Mütevvelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ve dostları, Beyoğlu’ndaki Venedik Sarayı’nda tarihi bir davete ev sahipliği yaptı











İş ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Venedik Sarayı’nda düzenlenen ‘Zamanın Mirası’ adlı fotoğraf sergisi ve projeye adını veren ‘Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor’ adlı eserin tanıtımında buluştu.









Yıldız Sarayı Vakfı Mütevvelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu himayesindeki etkinlikte, Nadir Alpaslan, Haydar Ali Yıldız, Bülent Eczacıbaşı ve Reyhan Kalyoncu’nun da yer aldığı konuklar, İtalyan Büyükelçi Massimo Gaiani ile sohbet etti. Türk ve İtalyan fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Francesco Cicconi’nin sanatsal çekimlerinden oluşan eserler büyük beğeni toplarken, kitabın editörü Uslu da tebrikleri kabul etti.











