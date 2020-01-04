GURUR TABLOSU

İsmail Kutlu, yeni mağazasının açılışında farklı bir projeye imza atarak, iş ortağı 70 tasarımcıyı aynı fotoğrafta buluşturdu

Türkiye’de bir ilke imza atarak, 2015 yılında Türk moda tasarımcılarını aynı çatı altında bir araya getiren ilk multibrand konsept mağaza Gizia Gate’in yeni şubesi, Emaar Square Mall’da açıldı. Davete ev sahipliği yapan İsmail Kutlu, iş ortağı 70 tasarımcıyı bir araya getirerek, aynı karede buluşturdu. Türk modasına saygı niteliğindeki çekimi Nihat Odabaşı gerçekleştirdi. Türkiye’de bir ilke imza atarak, 2015 yılında Türk moda tasarımcılarını aynı çatı altında bir araya getiren ilk multibrand konsept mağaza Gizia Gate’in yeni şubesi, Emaar Square Mall’da açıldı.

Davete ev sahipliği yapan İsmail Kutlu, iş ortağı 70 tasarımcıyı bir araya getirerek, aynı karede buluşturdu. Türk modasına saygı niteliğindeki çekimi Nihat Odabaşı gerçekleştirdi. İş insanı açılış konuşmasında, “Türk tasarımcılarına inancımız ve Türk modasına duyduğumuz heyecan, her geçen gün artarak devam ediyor” dedi. Emaar Square Mall’daki Gizia Gate mağazasındaki organizasyona; iş, moda ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı. İki kattan oluşan mağazanın mimari tasarımını Arif Özden yaparken, vitrin konsepti ise Ceyda Balaban imzasını taşıyor.