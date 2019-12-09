İYİLİK HAREKETİNİ DESTEKLEDİLER

Cemiyet hayatının tanıdık simaları, Akasya ve TOG’un sosyal sorumluluk projesinin tanıtımında bir araya geldi

“İyilik paylaştıkça büyüsün, gençler projeleri ile dünyayı güzelleştirsin” söylemiyle yola çıkan Akasya, Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla (TOG) özel bir projeye imza atarak, yeni yıl süslemelerine yapılacak harcamanın tamamını bağışladı. Etkinlik kapsamında Ayşe Arman ile Kaan Sekban’ın katıldığı bir ‘İyilik’ söyleşisi gerçekleşti. Daha sonra ise Arman’ın tasarladığı Sakajewa kolyeleri de, TOG’a destek için satıldı.

Ardından AVM’de yer alan yılbaşı ağacının ışıkları, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri ve Toplum Gönüllüsü gençlerin el birliğiyle yakıldı. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İhsan Gökşin Durusoy ve TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü ev sahipliğindeki davette; Pırıl Çetindoğan, Aslıhan Sabancı, Hülya Eltemur, Işıl Reçber, Yelda Gürer, Pınar Altuğ, Begüm Karamahmutoğlu, Aslı Pamir, Meral Yazıcı ve Hande Sezer Pekcan yer aldı.