Kemer Country’de anlamlı turnuva

Kemer Country Golf Kulübü’nde bu yıl ilki gerçekleştirilen‘MBR Cosmetic Masters’ta, ödüller sahiplerini buldu

Cilt bakım markası MBR Cosmetics, golfün en iyi isimlerini, Kemer Country Golf sahasında buluşturdu. İlk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek ‘MBR Cosmetic Masters’ın, MBR Cosmetics sahibi Neriman-Cengiz Şahin ev sahipliğindeki etkinliğine, Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Korhan Kurtoğlu ve Hakan Çarmıklı’nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Takım ve bireysel olarak oynanan turnuvada, üç gün boyunca kıyasıya yarışan 228 sporcudan kazananlar, ödül töreninde plaket mutluluğu yaşadı. Organizasyonun finalinde, elde edilen gelir çekini, hastanede uzun süre tedavi gören çocuklara, neşe ve kahkaha armağan eden özel eğitimli sanatçılardan oluşan ‘Theodora Sevgi’ doktorlarına takdim eden Cengiz Şahin, anlamlı bir projeye imza attı.