KEMER COUNTRY’DE NEŞELİ TURNUVA

Cemiyet hayatının renkli isimleri, Kemer Country Club’da neşeli bir turnuva düzenledi

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club, önceki gün ‘eğlenceli bir turnuva’ya ev sahipliği yaptı. Ulusal ve uluslararası alanda birçok golf müsabakasına ev sahipliği yapan Kemer Country Club’a, antrenman için gelen iş insanları, Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer’in müsabaka teklifiyle, özel turnuva için sahaya çıktı.

Erdem Kıramer, Selçuk Çetin, Hasan Akçakayalıoğlu ve Nihat Özdemir A Takımı’nda; Murat Gazioğlu, Mehmet Ziylan, Korhan Kurdoğlu, ve Baha Telli B Takımı’nda; Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Tuğrul Timur ve Bülent Ciritçi ise C Takımı’nda yer aldı. Kahkahaların eksik olmadığı organizasyonda, şampiyon Erdem Kıramer oldu. Nihat Özdemir, Kıramer’e ödül olarak bir kutu golf topu hediye etti.