Cemiyet hayatının renkli simaları, ‘İyi Yemek ve İyi Müzik’ sloganıyla, Nişantaşı Maçka Residance’daki Alancha’da düzenlenen ‘Kış Sezonuna Merhaba’ davetinde buluştu. Mekanın ortaklarından Demet-Tuna Ozaner çiftinin ev sahipliğini yaptığı organizasyonda, Şef Kemal Can Yurttaş ve ekibinin hazırladığı gastronomi mutfağından lezzetler, konuklardan tam not aldı.

Etkinliğe; Çiğdem Sabancı Bilen, Faruk Bilen, Defne Samyeli, İskender Paydaş, Ilgın Beyazıt, Halil Bahçecioğlu, Emek Külür, Melis Özer, Zafer Kozanoğlu, Emine Ersan, Hülya Eltemur, Reyhan İpekel ve Gülay Kamaz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Amerika’dan sonra ilk mağazası Nişantaşı’nda açılan MackenzieChilds ürünleriyle, Berrin Ak’ın dekore ettiği Alancha’da, Şehnaz Sam seslendirdiği yerli ve yabancı şarkılarla konuklara eğlenceli saatler yaşattı.