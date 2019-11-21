25 yılı geride bırakan Sunset, müdavimlerine özel, teşekkür daveti düzenledi

İstanbul’un simge mekanlarından Sunset, 25’inci yılına özel çıkardığı ve ilgi gören ‘Sunset Grill&Bar Cookbook’ kitabıyla, kutlamalara devam ediyor. Çeyrek asır boyunca biriktirdiği sırlarını konuklarıyla paylaşan mekan, davetlileri İstanbul lezzet haritasında keyifli bir yolculuğa çıkardı. ‘Bir Mutfağın Sırları’ başlığı ve mekanın yaratıcısı Barış Tansever’in önsözüyle başlayan eserde, özel yemek tarifleri, fotoğraflar ve yeme-içme kültürünün temel bilgilerine dair ipuçları yer alıyor.

Etkinlikte kitabı imzalayan Tansever, “Bu başarının altında, uyumlu bir ekip çalışması yatıyor. 50’nci yılı da hep birlikte kutlamayı temenni ediyorum” dedi. Geceye; Volkan-Demet-Sarp İkiler, Şeyla-Hakan Karadeniz, Selma-Reha Rodopman, Zeynep-Nedim Esgin, Tijen-Aydemir Esencan, Alize Tansever, Ayşegül Çoruhlu ile Sezi Safel’in de aralarında bulunduğu, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda renkli sima katıldı.