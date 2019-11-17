World Of RB’nin yaratıcısı Rezzan Benardete, ‘Sonbahar ve Kış Dekorasyon Ev Trendleri’ sohbetinde, cemiyet hayatının ünlü kadınlarını buluşturdu. Remax/Mia’nın Akmerkez’deki ofisinde, Songül Toprak Özsan’ın ev sahipliğinde ve Ferhan İstanbullu moderatörlüğündeki organizasyona; Adviye Taciroğlu, Beste Yurttaş, Elif Balkuv, Hülya Eltemur, İpek Kip, Neşe Gönül, Dicle İpek Öztaşkın, Sennur Çiftçi ile Zeynep Üstünel katıldı. Sözlerine Türk kadınlarının bakımlı, güzel ve çok zevkli olduğunu vurgulayarak başlayan Benardete, “Evin kokusu taze çiçeklerle sağlanmalı. Bunun verdiği enerji bambaşka. Değerli eşyalarla da uyumlu bir dekorasyon önemsenmeli. Mevsime uygun olarak evdeki yastıklar, kışlık ve yazlık olarak değiştirilebilir. Sonbaharda dökülen yapraklar, kestaneler bile bir salona yaşanmışlık ve samimiyet katabilir” diye konuştu.