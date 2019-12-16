Atılgan Gümüş'ün spor günü

Yalnız başına geldiği AVM’de spor salonunun yolunu tutan Atılgan Gümüş, yaklaşık iki saat kadar salonda vakit geçirdi. Ünlü oyuncu, spor sonrası mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turuna çıktıktan sonra kendi aracıyla AVM'den ayrıldı.