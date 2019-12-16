16.12.2019 - 13:55 |
Atılgan Gümüş'ün spor günü
Oyuncu Atılgan Gümüş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Yalnız başına geldiği AVM’de spor salonunun yolunu tutan Atılgan Gümüş, yaklaşık iki saat kadar salonda vakit geçirdi. Ünlü oyuncu, spor sonrası mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turuna çıktıktan sonra kendi aracıyla AVM'den ayrıldı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.