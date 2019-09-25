25.09.2019 - 07:50 |
Avrupa’da sanat atağı
UNIQ Hall ve Etkinlik Alanları Yöneticisi Pangea, Kunst Offensive (Sanat Cephesi) iş birliğiyle 2019-2020 tiyatro sezonunun oyunlarını, Avrupa sahnelerine götürüyor. Tuğrul Tülek yönetmenliğindeki, başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun paylaştığı ‘Aşk Geçmişim’ oyunuyla, Pangea&Kunst Offensive iş birliği Berlin’de başlayacak.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!