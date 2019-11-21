21.11.2019 - 07:50 |
Ayakta alkışlandı
‘Oturduğunuz Yerden Kilo Verin’ kitabıyla özellikle iş dünyasında ilgi gören Banu Kazanç, panelden panele koşuyor.
‘Oturduğunuz Yerden Kilo Verin’ kitabıyla özellikle iş dünyasında ilgi gören Banu Kazanç, panelden panele koşuyor. Beslenme ve diyet uzmanı, önceki gün İstinye’deki Toksöz Grup bünyesinde yer alan Sanovel ilaç firmasının çalışanlarına konferans verdi. Diyabet ve tedavi süreci hakkında katılımcılara bilgi aktaran Kazanç’ın sunumu, ayakta alkışlandı.