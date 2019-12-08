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08.12.2019 - 13:22 |

Aybüke Pusat ve Dilan Çiçek Deniz birbirlerini neden sildi?

Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz, 9 ay önce ayrılmışlardı. Ardından Furkan Andıç, Fox TV'de yayınlanan ‘Her Yerde Sen’ dizisinde birlikte oynadığı Aybüke Pusat ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine ilk tepki Deniz'den geldi ve Aybüke Pusat’ı takipten çıktı.

Aybüke Pusat ve Dilan Çiçek Deniz birbirlerini neden sildi?

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Aybüke Pusat ve Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında katıldıkları Türkiye Güzellik Yarışması’nın kampında tanışıp yakın arkadaş oldular. Sonrasında oyunculuğu seçtikleri için aynı çevrelerde yer aldılar. Ancak son birkaç aydır bu arkadaşlığın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. 

Dilan Çiçek Deniz bir dizi setinde tanıştığı Furkan Andıç ile bir yıl aşk yaşadı. Kasım 2018’de de ayrıldı. Sonrasında Furkan Andıç, Fox ekranlarında yayınlanan yeni dizisi 'Her Yerde Sen' için Aybüke Pusat ile partner oldu.

Tabi dizi ilerledikçe ikilinin aşk yaşadığı söylentileri de artmaya başladı hatta birkaç gün önce çift, havaalanında birlikte görüntülenince iddialar daha da kuvvetlendi.

TAKİPTEN ÇIKTI

Bunun üzerine Dilan Çiçek Deniz’den geldi. Arkadaşı Aybüke Pusat’ı takipten çıktı. Aybüke Pusat da, Dilan Çiçek Deniz’i takibi bıraktı.

Sosyal medya Aybüke Pusat’a “Arkadaşının eski aşkını aldın. İçin rahat mı?” diye yüklendi. Dilan Çiçek Deniz’e “Hem dostunu hem de eski sevgilini silmek ne zor” şeklinde yorumlar geldi. Furkan Andıç’a da ‘ara bozucu’ mesajları yağdı.

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