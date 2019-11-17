Ayla Çelik: Oynayan erkeğe tahammül edemem!

İş insanı Barbaros Utku ile 3 yıldır ilişki yaşayan Ayla Çelik, şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Çelik “Barbaros Bey’i ilişki başlamadan önce testten geçirdiniz mi?” sorusuna ilginç bir cevap verdi:

“Elbette, dans testimden geçti. Bir davette onu dansa kaldırdım. Eğer göbek atsaydı o an bitecekti. Barbaros bugün bir davette göbek atsın, yine terk ederim. Oynayan erkeğe tahammülüm yok.”

'Düğünümde her şey sade olmalı'

Katıldığı bir programda sevgilisi ile her an evlenebileceklerini açıklayan Ayla Çelik, “Barbaros ruh ikizim. Aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Göze batan, şatafatlı bir düğün istemiyorum" diyen Çelik "Saçımdan gelinliğime, takılarımdan çiçeklere kadar her şey sade olmalı. Sonra insanlar marka ve para konuşmaya başlıyor. Bu da beni fazlası ile geriyor” demişti.