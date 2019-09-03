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03.09.2019 - 08:48

Aynur Aydın'dan Hülya Avşar taklidi

Aynur Aydın'ın, "Gel Güzelim Gel" şarkısı dinleyiciyle buluştu. Geçtiğimiz gün dinleyicinin beğenisine sunulan şarkının klibi büyük ilgi gördü.

Aynur Aydın'dan Hülya Avşar taklidi

Aydın, Aysel Gürel'in yazdığı, Jale'nin 1994 yılında seslendirdiği "Gel Güzelim Gel" şarkısını cover'ladı. Geçtiğimiz gün dinleyicinin beğenisine sunulan şarkının klibi büyük ilgi gördü.

"Gel Güzelim Gel'in klibinde, Hülya Avşar'ın 1995 yılında çıkış yapan "Bu Gece Uzun Olacak" şarkısına çektiği klipten bir sahneyi canlandıran Aynur Aydın, sosyal medyada çok konuşuldu.

Aynur Aydından Hülya Avşar taklidi


3 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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