Aynur Aydın'dan Hülya Avşar taklidi

Aydın, Aysel Gürel'in yazdığı, Jale'nin 1994 yılında seslendirdiği "Gel Güzelim Gel" şarkısını cover'ladı. Geçtiğimiz gün dinleyicinin beğenisine sunulan şarkının klibi büyük ilgi gördü.

"Gel Güzelim Gel'in klibinde, Hülya Avşar'ın 1995 yılında çıkış yapan "Bu Gece Uzun Olacak" şarkısına çektiği klipten bir sahneyi canlandıran Aynur Aydın, sosyal medyada çok konuşuldu.







