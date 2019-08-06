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HaberlerCadde'Ayrılık falan yok!'
06.08.2019 - 07:50

'Ayrılık falan yok!'

Oyuncu ve stilist Ece Sükan ile sevgilisi Uğur Güven, önceki gün Bebek’te yürüyüşün ardından soluğu bir kafede aldı. Ünlü çift, güzel ve güneşli günü baş başa kahvaltı yaparak değerlendirdi.

'Ayrılık falan yok!'

Ece Sükan-Uğur Güven çiftinin, sık sık hararetli konuşmalar yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kahvaltı sonrası gazetecilerin, "Sürekli tartıştığınız doğru mu?" sorusuna Sükan, "Tartışma falan yok. Güzel bir haftasonu, biz de kahvaltımızı yaptık, evimize gidiyoruz" cevabını verdi.

Ayrılık falan yok


Ayrılık falan yok

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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