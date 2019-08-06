'Ayrılık falan yok!'

Ece Sükan-Uğur Güven çiftinin, sık sık hararetli konuşmalar yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kahvaltı sonrası gazetecilerin, "Sürekli tartıştığınız doğru mu?" sorusuna Sükan, "Tartışma falan yok. Güzel bir haftasonu, biz de kahvaltımızı yaptık, evimize gidiyoruz" cevabını verdi.



