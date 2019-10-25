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25.10.2019 - 15:00 |

Ayşe Hatun Önal metroda klip çekti

Pop yıldızı Ayşe Hatun Önal'ın 5'inci single'ı 'Efsane' tüm dijital platformlarda yerini aldı. İstanbul Cevahir metrosunda çekilen şarkının klip yönetmenliğini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yaptı.

Ayşe Hatun Önal metroda klip çekti

Metronun kapalı olduğu saatlerde özel izin alınarak 5 saat gibi kısa bir sürede çekilen klipte, her biri farklı karakterleri ve yaşam biçimlerini anlatan 30 kişiden oluşan özel bir cast kullanıldı.

Ayşe Hatun Önal’ın klip kostümleri dünyaca ünlü yıldızların modacısı Rufat İsmail tarafından hazırlandı. Ünlü şarkıcı, klip fotoğrafları Sezai Demir’in objektifine poz verdi.

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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