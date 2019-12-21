21.12.2019 - 12:03 |
Ayşe Hatun Önal 'pişmanım' dedi, mahkeme affetmedi!
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan ve bir yıl hapis cezası alan Ayşe Hatun Önal, “Pişmanım, hapis cezam düşürülsün” diyerek itiraz etmişti. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), ünlü şarkıcının itirazını reddedip kararı onadı
GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKTU
Ayşe Hatun Önal, 2017 yılında 167 promil alkollü araç kullanırken yakalanınca ehliyetine el konulmuş, ardından yargılanmıştı. Mahkeme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan Önal'a bir yıl hapis cezası vermişti.
KARAR HUKUKA UYGUN
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ayşe Hatun Önal, "Alkollü araç kullandım ama pişmanım. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmadı. Beraat çıkmayacaksa hapis cezam indirilsin" diyerek karara itiraz etmişti. Dosya BAM'a gönderildi ancak mahkeme kararı hukuka aykırı bulmadı ve Önal'ın itirazını reddetti.