Ayşe Hatun Önal 'pişmanım' dedi, mahkeme affetmedi!

GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

Ayşe Hatun Önal, 2017 yılında 167 promil alkollü araç kullanırken yakalanınca ehliyetine el konulmuş, ardından yargılanmıştı. Mahkeme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan Önal'a bir yıl hapis cezası vermişti.

KARAR HUKUKA UYGUN

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ayşe Hatun Önal, "Alkollü araç kullandım ama pişmanım. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmadı. Beraat çıkmayacaksa hapis cezam indirilsin" diyerek karara itiraz etmişti. Dosya BAM'a gönderildi ancak mahkeme kararı hukuka aykırı bulmadı ve Önal'ın itirazını reddetti.