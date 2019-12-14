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14.12.2019 - 12:48 |

Ayta Sözeri'den Sezen Aksu'ya teşekkür

Şarkıcı Ayta Sözeri, önceki gece Dalmaz Center'da sahneye çıktı.

Ayta Sözeri'den Sezen Aksu'ya teşekkür

Edip Akbayram'la özdeşleşen 'Aldırma Gönül' parçasını kendine has yorumuyla seslendirerek performansına başlangıç yapan Ayta Sözeri, sevilen şarkıları art arda seslendirdi.

İlk bölümde romantik şarkılarla duygusal anlar yaşattığı müzikseveri ikinci bölümde adeta ayağa kaldıran şarkıcı, bir an olsun yerinde durmayarak seyircisine danslarıyla eşlik etti.

İki saatlik performansını 'Büklüm Büklüm' ile alkışlar eşliğinde noktalayan Ayta Sözeri, yoğun istek üzerine sahneye bir kez daha dönerek, "Hemen her sahnemde adını anmasam olmaz. Bu ülkede Sezen Aksu diye bir gerçek var. Bu ülke müziğine kattığı değerler için huzurlanırızda ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diyerek, Minik Serçe'nin 'Tükeneceğiz' şarkısını çıplak sesle okuyarak büyük alkış aldı.

    14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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