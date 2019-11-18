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18.11.2019 - 15:29 |

Azra Akın'ın oğlu Demir bir yaşına bastı

İki yıl önce nikah masasına oturan Azra Akın-Atakan Koru çiftinin çocukları Demir, bir yaşına bastı. Akın; oğlunun doğum günü partisinden kareleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Azra Akın'ın oğlu Demir bir yaşına bastı

Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran Azra Akın ve Atakan Koru'nun oğulları, bir yaşına girdi. Demir'in doğum günü partisinden fotoğrafları, sosyal medyadan paylaşan Akın ailece verdikleri pozlara, "Demir’imiz 1 yaşında.Çok mutluyuz. Sevgili annemizin de doğum günü, birlikte kutlamanın sevincini yaşadık. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ederiz" notunu düştü.

Böylece Azra Akın, yaptığı paylaşımla kayınvalidesinin de doğum gününü kutladı. Eski Türkiye Güzeli'nin mutlu aile tablosuna, kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Azra Akının oğlu Demir bir yaşına bastı

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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