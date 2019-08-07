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HaberlerCaddeAzra Deniz Okyay'a destek için son 4 gün
07.08.2019 - 15:47

Azra Deniz Okyay'a destek için son 4 gün

“Küçük Kara Balıklar” ve “Sulukule Mon Amour”un yönetmeni Azra Deniz Okyay, bu sonbahar çekimleri gerçekleşecek olan ilk uzun metraj filmi “Hayaletler”in, ön yapım aşaması için Fongogo’da sanatseverlerin desteğini bekliyor. Toplamda 40 gün sürecek kampanyada son dört güne girildi.

Azra Deniz Okyay'a destek için son 4 gün

Kentsel dönüşüm ve yeni yapılandırılan şehrin ekseninde bir araya gelen dört karakterin, İstanbul’un birkaç kilit semtinde düğümlenen 'Hayaletler' büyük bir elektrik kesintisinin yaşandığı tek bir günde geçiyor.

Azra Deniz Okyay’ın destek videosuna https://www.fongogo.com/Project/hayaletler adresinden ulaşılabiliyor.

Yapımcılığını Mimaroğlu ve Bir Başına’nın da yapımcılığını yapan Heimatlos Films’in kurucusu, ödüllü yapımcı Dilek Aydın üstleniyor.

“Hayaletler”, (eski ismi FIGURAS), Selanik Film Festivalinde; Cross-Roads Co-Production'da iki ödül (Jüri Özel Ödülü ve Senaryo Ödülü) aldı.

 

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