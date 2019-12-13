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13.12.2019 - 13:43 |

Babasının omuzlarından inmedi

Oyuncu Umut Oğuz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Babasının omuzlarından inmedi

Eşi Sevilay Oğuz ve oğlu Dora Oğuz ile birlikte geldiği AVM’de oğlunu omuzlarından indirmeyerek örnek baba profili sergileyen Umut Oğuz, "Bu yıl benim için çok mükemmel geçti. Oğlumun doğumu beni en çok sevindiren an oldu. Her şey gayet yolunda gidiyor. Tiyatro oyunumuz devam ediyor. Bunun yanı sıra birkaç dizi projesiyle de görüşmelerim sürüyor, kesinleşmeden net bir şey söyleyemem" dedi.

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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