23.08.2019 - 07:50
Babaya benziyor
Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze çifti, Bodrum tatiline devam ediyor.
İkili, kızları İlayda’yla, Gündoğan’da objektiflere takıldı. Çocuğunu kucağından indirmeyen Ural, havanın serin olması nedeniyle denize
girmeyi tercih etmedi. Bebeğin, babasına benzediği ise dikkat çekti.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.