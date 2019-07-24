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24.07.2019 - 11:56

Bade İşçil: Heyecanlanmam lazım

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin final yapması ile ekranlara ara veren oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Bade İşçil: Heyecanlanmam lazım

Yakın bir arkadaş gurubu ile Cantinery'de bir araya gelen Bade İşçil, pozitif enerjisi, gülen yüzü ve neşeli hali ile dikkat çekti.

Yaz aylarını tatil yaparak geçirdiğini söyleyen güzel oyuncu, bu süreçte gelen teklifleri de değerlendirdiğini belirterek, "Yaz döneminde gelen bir çok teklif oluyor. Ama henüz netleşen bir proje olmadı. Açıkçası televizyon ya da dijital platform ayrımım yok. Senaryoyu okurken heyecanlanmam lazım. İçime sinecek beni de heyecanlandıracak bir proje olursa yeni sezonda ekranlarda olmayı çok istiyorum" açıklamasında bulundu.

Lerzan Mutlu’dan ‘selülit yok’ videosuLerzan Mutlu, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bikinili karelerini yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, bu defa selüliti olmadığını gösteren paylaşımlarda bulundu.
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