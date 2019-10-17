17.10.2019 - 08:59 | | EMRAH AKÇAAY
Bade İşçil'den Kubilay Aka açıklaması: Yazdan beri arkadaşız
Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleşti. Oyuncu Bade İşçil, galaya tek başına katıldı.
Siyah transparan kıyafetiyle dikkat çeken Bade İşçil, adının aşk dedikodularına karıştığı 'Çukur' dizisinin oyuncusu Kubilay Aka ile ilgili olarak, “Yok öyle bir şey, yok. 'Arkadaşız' diye açıklama yaptım. Yazdan beri arkadaşız” dedi.