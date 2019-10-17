Bade İşçil'den Kubilay Aka açıklaması: Yazdan beri arkadaşız

Siyah transparan kıyafetiyle dikkat çeken Bade İşçil, adının aşk dedikodularına karıştığı 'Çukur' dizisinin oyuncusu Kubilay Aka ile ilgili olarak, “Yok öyle bir şey, yok. 'Arkadaşız' diye açıklama yaptım. Yazdan beri arkadaşız” dedi.