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HaberlerCaddeBade İşçil'den Kubilay Aka açıklaması: Yazdan beri arkadaşız
17.10.2019 - 08:59 | | EMRAH AKÇAAY

Bade İşçil'den Kubilay Aka açıklaması: Yazdan beri arkadaşız

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleşti. Oyuncu Bade İşçil, galaya tek başına katıldı.

Bade İşçil'den Kubilay Aka açıklaması: Yazdan beri arkadaşız

Siyah transparan kıyafetiyle dikkat çeken Bade İşçil, adının aşk dedikodularına karıştığı 'Çukur' dizisinin oyuncusu Kubilay Aka ile ilgili olarak, “Yok öyle bir şey, yok. 'Arkadaşız' diye açıklama yaptım. Yazdan beri arkadaşız” dedi.

Bade İşçilden Kubilay Aka açıklaması: Yazdan beri arkadaşız

16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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