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23.11.2019 - 07:50 |

Bağış çağrısı

Türk Eğitim Vakfı tarafından yürütülen ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ kampanyası için BigChefs Nişantaşı’nda özel bir davet düzenlendi.

Bağış çağrısı

Türk Eğitim Vakfı tarafından yürütülen ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ kampanyası için BigChefs Nişantaşı’nda özel bir davet düzenlendi. Etkinliğe, Mehmet Turgut, Yunus Günçe, Gamze Cizreli, Selçuk Erdem, Ferman Akgül ve Açelya Akkoyun katıldı. Ünlü isimler, Visa’nın destek olduğu proje için, İstanbul, Ankara ve İzmir’de farklı noktalara yerleştirilen temassız bağış kiosklarının olduğu ekran üzerinde bağış çağrısı yapıyor. Türk Eğitim Vakfı tarafından yürütülen ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ kampanyası için BigChefs Nişantaşı’nda özel bir davet düzenlendi. Etkinliğe, Mehmet Turgut, Yunus Günçe, Gamze Cizreli, Selçuk Erdem, Ferman Akgül ve Açelya Akkoyun katıldı. Ünlü isimler, Visa’nın destek olduğu proje için, İstanbul, Ankara ve İzmir’de farklı noktalara yerleştirilen temassız bağış kiosklarının olduğu ekran üzerinde bağış çağrısı yapıyor. 

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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