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20.09.2019 - 17:02 |

Bandırma'da Merve Özbey rüzgarı

Popçu Merve Özbey, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleşen 30. Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali’nde sahne aldı. Alanı dolduran binlerce Özbey hayranı yerlerinde duramadı.

Bandırma'da Merve Özbey rüzgarı

Bandırmalı hayranları ile buluşan Merve Özbey, sempatik tavırları ve hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog ile büyük beğeni topladı. Yeni albümünün çıkış parçası 'Kül'ün yanı sıra dillere dolanan 'Helal Ettim', 'Yaş Hikâyesi' gibi şarkılarını seslendiren Özbey, izleyicilerden tam not aldı. Bandırmalı hayranlarla birlikte coşan Özbey, gecede müzik keyfini en üst zirveye taşıdı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Özbey, hareketli şarkılarla Bandırmalılara coşkulu anlar yaşattı. 10 bin kişinin katıldığı konserde hayranları, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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