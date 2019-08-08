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HaberlerCaddeBedük'ten film sinyali
08.08.2019 - 16:00

Bedük'ten film sinyali

Şarkıcı Bedük, yönetmenliğini yaptığı çalışmalara da hız verdi. Son olarak bir Türkiye’de bir tişört markanın hem reklam müziğini yaptı hem de reklam filmini çekti.

Bedük'ten film sinyali

İkinci filmi için kolları sıvayan Bedük, çalışmalara başladı. Yaz sonunda film çekimlerine başlayacak olan şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Bedük’ün Londra’da çektiği reklam filminin başrolünde 'Wonder Woman' ve 'Fast and Furious' gibi büyük Hollywood yapımlarında yer alan oyuncu Phoebe Galvin Robinson yer aldı.

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