MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBegüm Kütük: 'Evet' dediğimizin dokuzuncu yılı
18.09.2019 - 16:36 |

Begüm Kütük: 'Evet' dediğimizin dokuzuncu yılı

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden ünlü oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu evliliklerinde dokuzuncu yılı geride bıraktı.

Begüm Kütük: 'Evet' dediğimizin dokuzuncu yılı

Begüm Kütük evliliklerinin dokuzuncu yılında hissettiklerini Instagram hesabından paylaştı:
"Bugün gözlerimiz parlayarak 'evet' dediğimiz günün 9. yılı…Kötü günümde yanımda olduğun için. Canın sıkıldığında benimle paylaştığın, kırılacak ya da tedirgin olacak olsam bile düşüncelerini açıkça söylediğin için. Bana her zaman dürüst olduğun için.

Begüm Kütük: Evet dediğimizin dokuzuncu yılı



Gözlerime baktığında kalbinle baktığın için. Her sabah benimle uyandığın, her gelecek planında önceliklerinden biri olduğum için. Düşüncelerime ve değerlerime saygı duyduğun için. Her zaman ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana verdiğin için. Sadece kendi mutluluğunu ve geleceğini düşünmek yerine beni hayallerine ortak ettiğin için. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için teşekkür ederim sevgilim. Nice beraber geçireceğimiz yıllarımız olsun."






19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Bronz Özlem

Bronz Özlem

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Sıradaki Haber