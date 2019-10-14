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14.10.2019 - 16:56 |

'Ben yaşlanınca sevgilim tam kıvamına gelecek'

Hande Ataizi, 2. Sayfa programında aşk hayatıyla ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla olan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

'Ben yaşlanınca sevgilim tam kıvamına gelecek'

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu’nun evliliği yakın. Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla evliliğe bakışlarını şöyle anlattı:

Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor.

Hiç beklemediğim bir anda oldu. Umudumu yitirdiğim anda Dinç çıktı karşıma, beni gerçekten seven biri. Önceliğim mutlu olmak. Eğer evlenirsek çok küçük, basit bir şey olsun istiyoruz. Davul zurna olmasın istiyoruz.

 

Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
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