'Ben yaşlanınca sevgilim tam kıvamına gelecek'

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu’nun evliliği yakın. Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla evliliğe bakışlarını şöyle anlattı:

Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor.

Hiç beklemediğim bir anda oldu. Umudumu yitirdiğim anda Dinç çıktı karşıma, beni gerçekten seven biri. Önceliğim mutlu olmak. Eğer evlenirsek çok küçük, basit bir şey olsun istiyoruz. Davul zurna olmasın istiyoruz.