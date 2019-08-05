Askerlikten dolayı ilk kez saçlarını bu denli kısalttığını söyleyen Gurur Aydoğan, "Beni bir süre daha böyle göreceksiniz. Kısa saçı sevdim" diyerek gülümsedi.

Askerlikten döner dönmez işlere yöneldiğini ifade eden Aydoğan, "Gelen dizi ve sinema teklifleri var, senaryo okuyorum. Bu sezon güzel bir proje ile ekranlarda olmak istiyorum" dedi.

Ayaküstü kendine yöneltilen soruları cevaplamasının ardından alışveriş turuna çıkan Aydoğan, daha sonra arkadaşlarıyla bir araya gelerek deniz manzarası eşliğinde yemek yedi.